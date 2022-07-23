Джанаев рассказал, кто помог ему реанимировать карьеру

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о человеке, который помог ему спасти футбольную карьеру.

Джанаев признался, что переживал непростой период, когда мог завершить игровую карьеру, но тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов помог ему её реанимировать.

«Виталий Витальевич — мой футбольный отец. Был тяжёлый период — когда вернулся из аренды, а в «Спартаке» не давали тренироваться с основой, и я был без команды практически год. Сидел без контракта, поехал в «Ростов», но не играл там. И лишь Бердыев с Кафановым дали мне шанс», — приводит слова Джанаева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 35-летний Джанаев провёл в составе «Сочи» 16 матчей, пропустив 18 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.