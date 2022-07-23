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Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Сочи»

23 Июля 2022 • 10:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
Через 3 ч. 35 мин.

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным ЦСКА и «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России.

Как сообщает Sportbox, в этом матче аналитик ставит на победу «армейцев». По его мнению, потери южан в летнее трансферное окно повлияют на игру команды. В предстоящем матче Александр склоняется к победе ЦСКА со счетом 1:0.

Матч ЦСКА – «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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ЦСКА Москва Александр Бубнов Сочи
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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