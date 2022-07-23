Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным ЦСКА и «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России.

Как сообщает Sportbox, в этом матче аналитик ставит на победу «армейцев». По его мнению, потери южан в летнее трансферное окно повлияют на игру команды. В предстоящем матче Александр склоняется к победе ЦСКА со счетом 1:0.

Матч ЦСКА – «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.