Дивеев: Цель ЦСКА? Как можно больше выигрывать

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о личных и клубных целях в текущем сезоне РПЛ.

«Мы помним, за что должен бороться клуб, и сделаем все, чтобы этого добиться, но глобальные задачи ставить пока рано. Так что на сейчас они звучат так: как можно больше выигрывать», — передает слова Дивеева официальный сайт клуба.

Защитник отметил, что лично ему необходимо прибавить в количестве выигранных единоборств, это касается и верховых, и на земле.

В текущем сезоне 22-летний Игорь Дивеев принял участие в одной встрече в Российской премьер-лиге, в которой провел на поле все 90 минут игрового времени.