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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: Цель ЦСКА? Как можно больше выигрывать

22 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 19 ч. 30 мин.

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о личных и клубных целях в текущем сезоне РПЛ.

«Мы помним, за что должен бороться клуб, и сделаем все, чтобы этого добиться, но глобальные задачи ставить пока рано. Так что на сейчас они звучат так: как можно больше выигрывать», — передает слова Дивеева официальный сайт клуба.

Защитник отметил, что лично ему необходимо прибавить в количестве выигранных единоборств, это касается и верховых, и на земле.

В текущем сезоне 22-летний Игорь Дивеев принял участие в одной встрече в Российской премьер-лиге, в которой провел на поле все 90 минут игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Игорь Дивеев
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