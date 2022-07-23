Федотов: «Не бояться играть в футбол и играть на максимуме - это те пути, которые ведут к победе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня сможете повторить то, что вы показали с «Уралом»? В смысле резвости в атаке и голов?

- Не бояться играть в футбол и играть на максимуме - это те пути, которые ведут к победе. Быть смелыми в своих начинаниях.

- Тот багаж, который у вас был после победы на предсезонном турнире, как можно сегодня использовать?

- Каждый матч снова индивидуален, а как это использовать? Да, посмотрели, анализировали, взяли какие-то хорошие моменты. То, что будем использовать, есть моменты, над которыми нужно было поработать, это и будем использовать. То, что нарабатывали на тренировках.

- Вы прекрасно знакомы с составом «Сочи». Сегодня Бурмистров играет по правой бровке. Это не его позиция. Это значит, что ваш правый фланг станет зоной особо активных действий?

- Игра покажет. Я думаю, нам нужно разнообразие - и правый, и левый, и центр, чтобы поставить соперника в очень сложную ситуацию. Будем смотреть, щупать, игра покажет.

- Повторение состава с «Уралом» - это значит, что победный состав не меняют, или потому что у вас просто больше некому выходить?

- И то, и другое.