​Заболотный о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «ВЭБ Арена» превратилась в театр»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался по поводу внедрения в России системы электронного паспорта болельщика.

Как известно, активные фанаты клубов Российской премьер-лиги выступили против Fan ID и бойкотируют матчи. Они считают, что за счёт этой системы власть хочет тотально контролировать фан-движение в стране.

«Мы были в недоумении. «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Много фанатов приходит, но всё-таки заряд с трибуны активных фанатов пропал. Для нас это большая потеря, невосполнимая потеря. Надеюсь, что в ближайшее время всё разрешится», - сказал Заболотный.

В субботу ЦСКА на своём поле разгромил «Сочи» со счётом 3:0.