Гайич: «До перехода в ЦСКА ничего не слышал о Гайче»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о наличии в «армейской» команде нападающего Адольфо Гайча.

Сербский футболист признался, что ничего не слышал об аргентинце до перехода в ЦСКА.

«Я никогда не слышал фамилию Гайч ни в Европе, ни в мире! Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо — аргентинец», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Гайич перешёл в московский клуб из сербской «Црвены Звезды» на правах свободного агента летом нынешнего года.

23-летний Гайч защищает цвета ЦСКА с 2020 года. Всего в составе «армейцев» аргентинский форвард провёл 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.