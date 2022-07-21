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Гайич: «До перехода в ЦСКА ничего не слышал о Гайче»

21 Июля 2022 • 14:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
23.07 15:00

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о наличии в «армейской» команде нападающего Адольфо Гайча.

Сербский футболист признался, что ничего не слышал об аргентинце до перехода в ЦСКА.

«Я никогда не слышал фамилию Гайч ни в Европе, ни в мире! Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо — аргентинец», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Гайич перешёл в московский клуб из сербской «Црвены Звезды» на правах свободного агента летом нынешнего года. 

23-летний Гайч защищает цвета ЦСКА с 2020 года. Всего в составе «армейцев» аргентинский форвард провёл 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Милан Гайич
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