Кравцов сообщил, когда узнал об интересе со стороны «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, когда узнал об интересе от сочинцев.

«Еще до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи», в котором я реализовал решающий пенальти, узнал, что могу сменить клуб, были разговоры на эту тему», — сказал Кравцов на клубном YouTube-канале.

Напомним, 20-летний футболист перешел в «Сочи» из «Зенита», детали сделки не разглашаются. По данным СМИ, трудовой договор Кравцова с южанами рассчитан на четыре года. При этом «сине-бело-голубые» имеют приоритетное право на обратный выкуп полузащитника.

Во втором туре РПЛ «Сочи» 23 июля сыграют в гостях с ЦСКА.