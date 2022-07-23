Нобоа: «Можно было и лучше сыграть»

После победы в первом туре «Сочи» пришлось сразиться с ЦСКА во втором туре российского чемпионата Премьер-лиги, и эта встреча закончилась тремя пропущенными голами.

Хавбек сочинского клуба Кристиан Нобоа в игре участия не принимал, но это не помешало ему поделиться своим мнением о событиях игры. Он считает, что сыграть «можно было бы и лучше».

- Сегодня можно было и получше сыграть матч, но так получилось, - цитирует слова Нобоа Sport24.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Сочи» примет дома грозненский «Ахмат», матч состоится 30 июля. В прошлом сезоне сочинцы добыли серебряные медали, заняв второе место в чемпионате.