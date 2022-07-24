Новиков: ЦСКА заслуженно обыграл «Сочи»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу «армейцев» над «Сочи».

«ЦСКА провел очень приличную игру, команда доминировала весь матч. Победа заслуженная. ЦСКА побеждает во втором матче подряд и выглядит очень хорошо», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в команде должен быть лидер, но пока у ЦСКА нет такого игрока, вся команда играет хорошо.

В матче второго тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0. Следующую встречу «красно-синие» проведут в гостях против «Пари НН», игра состоится 31 июля в 15:00 по московскому времени.