Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков: ЦСКА заслуженно обыграл «Сочи»

24 Июля 2022 • 14:59 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Сочи
окончен

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу «армейцев» над «Сочи».

«ЦСКА провел очень приличную игру, команда доминировала весь матч. Победа заслуженная. ЦСКА побеждает во втором матче подряд и выглядит очень хорошо», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в команде должен быть лидер, но пока у ЦСКА нет такого игрока, вся команда играет хорошо.

В матче второго тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0. Следующую встречу «красно-синие» проведут в гостях против «Пари НН», игра состоится 31 июля в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Валерий Новиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Химки 0:0 Пари НН
24.07  17:30 Динамо Москва ... Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
15:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил игру Сергеева на старте сезона
15:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Если бы Мостовой возглавил «Спартак», всё стало бы нормально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Варела ночью покинул базу «Динамо» слухи
15:21 · Россия. Премьер-лига
Сорокин не примет участие в ближайших матчах «Краснодара»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Новиков: ЦСКА может побороться за чемпионство
15:08 · Россия. Первая лига
«Енисей» дожал «Рубин» в результативной борьбе
15:03 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «На сегодняшний день готовы к этому матчу, а игра покажет»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Новиков: ЦСКА заслуженно обыграл «Сочи»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Со стороны Новгорода будет предельный настрой, бойцовские качества»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Мы заслуживаем играть в Европе»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Четыре очка в двух матчах — хороший старт»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Хочется, чтобы кто-то навязал борьбу «Зениту» в гонке за чемпионство
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:16 · Россия. Премьер-лига
Медина прокомментировал свой дубль в ворота «Сочи»
14:12 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможное подписание Лукуми
Все новости
Рекомендуем