​В ЦСКА рассказали, когда Фукс вернётся в общую группу

Накануне пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении в расположение команды защитника Бруно Фукса. Футболист уже приступил к тренировкам на клубной базе, о чём рассказывается на сайте «армейцев».

Бруно Фукс занимается индивидуально под руководством тренера-реабилитолога Игоря Степанова. Тренировки бразильца включают в себя работу в тренажёрном зале и беговую работу.

Ожидается, что в общую группу ЦСКА Бруно Фукс вернётся в начале августа.

Напомним, что ранее Бруно Фукс находился в родной Бразилии, где проходил курс реабилитации.

Ближайший матч РПЛ ЦСКА проведёт 23 июля против «Сочи».