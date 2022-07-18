Гаврилов: «Спартаку» нужно сосредоточиться на стабилизации игры

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов желание «красно-белых» отправить жалобу на судейские решения в матче против «Ахмата».

«В «Спартаке» такого никогда не было. В разных поколениях «Спартака» в приоритете была сама игра, а не поиски каких-то шансов со стороны судей или еще чего-либо», — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на стабилизации своей игры.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью против «Ахмата» (1:1). «Красно-белые» остались недовольны некоторыми решениями судей.