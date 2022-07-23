«Краснодар» продал уже 7 тысяч абонементов

«Краснодар» вошел в тройку клубов с самыми продаваемыми абонементами, пресс-служба клуба объявила о семи тысячах проданных абонементов. Среди других клубов российской Премьер-лиги больше продали лишь «Зенит» и новичок лиги «Факел».

Надо заметить, что на стадионе в Краснодаре не функционирует система Fan ID, которая установлена на московских стадионах, и это облегчает доступ на арену. Стадион «Краснодара» был построен в 2016 году, на нем проходили матчи чемпионата мира в 2018 году.

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» - 2:2.