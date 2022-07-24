Тихонов рассказал, что помогло «Спартаку» разгромить «Краснодар»

Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на результат вчерашнего поединка второго тура Премьер-лиги против «Краснодара». Встреча завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом 4:1.

«Красная карточка сильно повлияла на игру. «Спартак» выиграл, но не нужно сильно вдохновляться. «Красно-белые» играли против молодежного состава, плюс еще и в большинстве», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Александра Черникова в концовке первого тайма.