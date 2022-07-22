Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков считает, что игра между «Краснодаром» и «Спартаком» будет равной

22 Июля 2022 • 17:20 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мыслями от предстоящего матча между «Краснодаром» и «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

«Ключевой фактор всегда реализация моментов. Кто лучше их реализует, тот и выиграет. В данный момент представляется равная игра», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что «Спартак» является принципиальным соперником для «Краснодара», поэтому никто не захочет уступать.

«Краснодар» примет «Спартак» на своем в поле в рамках второго тура Российской премьер-лиги, матч состоится завтра, 23 июля, в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Тетрадзе: «Футболистов в России много, а личностей нет»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Радченко — о матче «Зенит» - «Крылья Советов»: «Шансы есть у всех — это футбол»
17:33 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН» объяснил, почему билеты на матч с ЦСКА стоят всего 10 рублей
17:28 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА почти даром
17:20 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что игра между «Краснодаром» и «Спартаком» будет равной
17:13 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило об уходе Шиманьски официально
16:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела заявил, сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне
16:48 · Кубок России
«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии
16:37 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Крылья Советов» могут что-то противопоставить «Зениту»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​«Реал» никакущий, возим эти «золотые мячи»: Чалов вспомнил крупную победу ЦСКА в Мадриде
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Чалов вспомнил о том, как ЦСКА не отпустил его в АПЛ
16:24 · Россия. Премьер-лига
Ананко объяснил, почему «Спартак» — самый популярный клуб России
16:23 · Россия. Премьер-лига
Чалов поспорил с Геничем – футболист должен набрать 13 баллов по системе «гол+пас»
16:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» подписал полузащитника «Зенита»
Все новости
Рекомендуем