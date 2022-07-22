Широков считает, что игра между «Краснодаром» и «Спартаком» будет равной

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мыслями от предстоящего матча между «Краснодаром» и «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

«Ключевой фактор всегда реализация моментов. Кто лучше их реализует, тот и выиграет. В данный момент представляется равная игра», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что «Спартак» является принципиальным соперником для «Краснодара», поэтому никто не захочет уступать.

«Краснодар» примет «Спартак» на своем в поле в рамках второго тура Российской премьер-лиги, матч состоится завтра, 23 июля, в 20:00 по московскому времени.