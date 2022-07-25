Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин оценил работу арбитров в матче 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Мне показалось, что серьезных ошибок у судьи не было. Только удаление Соболева. Что касается ролика «Краснодара», то судье могут занизить оценку, если, конечно, команда докажет ошибки арбитра», — приводит слова Калешина Metaratings.

Экс-игрок заявил, что не является экспертом и не знает всех трактовок игры, но, по его мнению, пенальти в ворота «Спартака» был ошибочным, потому что изначально было попадание мяча в голову защитника.

Во втором туре РПЛ «Спартак» разгромил в гостях «Краснодар» (4:1).