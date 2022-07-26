Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Иногда судьи должны ошибаться в пользу «Спартака»

26 Июля 2022 • 07:56 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе судейского бригады матча второго тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Поединок завершился крупной победой московской команды со счетом 4:1.

«Спартак» - одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу «красно-белых», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

По итогам двух сыгранных туров РПЛ «красно-белые» набрали четыре балла. В следующем матче чемпионата России подопечным Гильермо Абаскаля будет противостоять «Оренбург». Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
08:12 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА опровергли уход Мовсесьяна
08:02 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на побег Варелы из «Динамо»
07:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Иногда судьи должны ошибаться в пользу «Спартака»
07:36 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра хочет видеть Нобоа в «Зените»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Краснодара» будет играть в Саудовской Аравии официально
07:02 · Россия. Премьер-лига
Известно, почему возникли разногласия между Варелой и «Динамо»
06:50 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» анонсировали новые трансферы
06:45 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный новичок ЦСКА сообщил о вылете в Москву
06:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин пожелал «Шахтёру» победы в деле против ФИФА 1
00:00 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Матч со «Спартаком» опустошил меня»
25 Июля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, станет ли Вагнер Лав игроком ЦСКА 2 эксклюзив
21:54 · Россия. Премьер-лига
Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол
Все новости
Рекомендуем