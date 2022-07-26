Нигматуллин: «Иногда судьи должны ошибаться в пользу «Спартака»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе судейского бригады матча второго тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Поединок завершился крупной победой московской команды со счетом 4:1.

«Спартак» - одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу «красно-белых», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

По итогам двух сыгранных туров РПЛ «красно-белые» набрали четыре балла. В следующем матче чемпионата России подопечным Гильермо Абаскаля будет противостоять «Оренбург». Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».