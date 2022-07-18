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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов верит в Кутепова

18 Июля 2022 • 15:41 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
23.07 20:00

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал переход защитника Ильи Кутепова в «Торпедо».

«Кутепов — очень профессиональный парень и сильный игрок. Наверное, он правильно сделал, перейдя в другую команду. Невозможно столько сидеть на скамейке и играть 1-2 матча за сезон», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

По мнению эксперта, 28-29 лет — это самый расцвет защитника. Кутепов еще сможет заиграть на высоком уровне, он обязательно покажет себя.  

Напомним, в текущее трансферное окно Илья Кутепов покинул московский «Спартак» на правах свободного агента и подписал контракт с «Торпедо».

  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Евгений Бушманов Илья Кутепов
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