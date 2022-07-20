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Мостовой: «Всегда были сильные, слабые, тупые и дурные футболисты»

20 Июля 2022 • 10:09 Комментировать (2)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о том, как изменился футбол за последние 50 лет.

По мнению экс-игрока, во все времена были «сильные, слабые, тупые и дурные футболисты», поэтому их качество, по мнению Мостового, несильно изменилось. Однако эксперт смог подметить и отличия.

«Сейчас смотришь старые кадры и видишь, как человек замахнулся перед ударом, а пять футболистов соперника побежали непонятно куда, просто в сторону», — цитирует Мостового RT.

Также бывший футболист отметил, что на восприятие большое влияние оказывают камеры, которых сейчас значительно больше, чем было раньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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