Мостовой: «Всегда были сильные, слабые, тупые и дурные футболисты»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о том, как изменился футбол за последние 50 лет.

По мнению экс-игрока, во все времена были «сильные, слабые, тупые и дурные футболисты», поэтому их качество, по мнению Мостового, несильно изменилось. Однако эксперт смог подметить и отличия.

«Сейчас смотришь старые кадры и видишь, как человек замахнулся перед ударом, а пять футболистов соперника побежали непонятно куда, просто в сторону», — цитирует Мостового RT.

Также бывший футболист отметил, что на восприятие большое влияние оказывают камеры, которых сейчас значительно больше, чем было раньше.