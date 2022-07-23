«Спартак» не забивал четыре гола в гостевом матче более четырёх лет

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

А в итоге московский клуб одержал уверенную победу с крупным счетом - первую в текущем сезоне. Как оказалось, четыре мяча в ворота соперника в гостевом матче российского чемпионата «Спартак» не забивал более четырех лет. В последний раз это случилось в апреле 2018 года, когда «Спартак», проводивший тот сезон в статусе чемпиона России, с таким же счетом 4:1 обыграл «Анжи».