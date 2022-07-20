Червиченко: После ухода Хачатурянца нет того, кто мог бы заставить арбитров судить то, что есть

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в первом туре Российской премьер-лиги.

«Как-то много вопросов к судейству, и я даже не про матч «Ахмат» — «Спартак». Некоторые моменты странные. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало, началась вольница судейская», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что пока в судействе не появится новый сильный человек, арбитры так и будут судить, ведь не претензии были не только со стороны «Спартака», но и от других команд, и они были обоснованные.

Ранее стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе главного арбитра матча «Ахмат» - «Спартак» Владислава Безбородова.