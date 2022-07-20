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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: После ухода Хачатурянца нет того, кто мог бы заставить арбитров судить то, что есть

20 Июля 2022 • 21:41 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в первом туре Российской премьер-лиги.

«Как-то много вопросов к судейству, и я даже не про матч «Ахмат» — «Спартак». Некоторые моменты странные. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало, началась вольница судейская», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что пока в судействе не появится новый сильный человек, арбитры так и будут судить, ведь не претензии были не только со стороны «Спартака», но и от других команд, и они были обоснованные.  

Ранее стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе главного арбитра матча «Ахмат» - «Спартак» Владислава Безбородова.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Владислав Безбородов Ахмат Ашот Хачатурянц
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