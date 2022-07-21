Мостовой: «Спартак» будет в тройке

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «красно-белые» попадут в медальную зону по итогам сезона.

«Спартак» с таким составом займёт в новом сезоне 10 место? Конечно же нет. Даже с этими игроками они в Лиге Европы что сделали, какие команды обогнали», — сказал Мостовой «Чемпионату».

По мнению эксперта, по составу в РПЛ сильнее «Спартака» только «Зенит», остальные не сильнее, а многие слабее, поэтому даже с таким главным тренером, как Гильермо Абаскаль, «красно-белые» будут минимум в тройке.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» сыграет в гостях против «Краснодара», игра состоится 23 июля в 20:00 по мск.