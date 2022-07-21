Баженов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о предстоящем поединке между «Краснодаром» и «красно-белыми» в рамках второго тура российской Премьер-лиги.

«В этом матче можно ожидать много голов. «Краснодар» и «Спартак» всегда между собой играли в открытый футбол. У меня ощущение, что «красно-белые» выиграют», - приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Матч состоится в Краснодаре в субботу, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Краснодар» расписал мировую с «Факелом» (2:2), а «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).