Бывший президент «Спартака» считает, что новый тренер команды лучше старого

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это предопределило итоги игры - «Спартак» одержал крупную победу.

Бывший президент клуба Андрей Червиченко впечатлен увиденным. Он считает, что новый тренер клуба Гильерме Абаскаль лучше старого, Паоло Ваноли.

- На мой взгляд, Абаскаль лучше Ваноли, но я бы не делал выводы по игре с «Краснодаром», где основное преимущество «Спартаку» дал арбитр. Мне интересно, как по поводу нынешнего судейства будут рыдать спартаковские хозяева, - цитирует Червиченко Sport24.