Ковтун назвал футболиста «Спартака», который может стать лучшим игроком сезона РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался об игре нигерийского полузащитника команды Виктора Мозеса на старте нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

В интервью корреспонденту «РБ Спорта» эксперт заявил, что считает африканца игроком высочайшего класса. По мнению Ковтуна, Мозес может претендовать на звание лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге, если не решит сменить клубную прописку.

В стартовавшем розыгрыше чемпионата России Виктор принял участие в двух поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором разгромно одолел «Краснодар» (4:1).