Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Где же реакция от «красно-белых» по поводу судейства?»

25 Июля 2022 • 18:45 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что супруга владельца «красно-белых» Зарема Салихова повернула судейство в свою сторону.

«Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону и пользу. Молодец, что сказать. Где же реакция от «Спартака» по поводу судейства?» — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Напомним, что в матче второго тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:1) было много спорных моментов. Многие эксперты считают, что главный арбитр встречи Кирилл Левников ошибочно удалил хавбека «быков» Александра Черникова, но при этом не удалил нападающего «красно-белых» Александра Соболева за удар локтем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Анзор Кавазашвили Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
19:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался двумя бразильскими центральными защитниками
19:50 · Россия. Премьер-лига
Созин рассказал, как сделать Fan ID доступным каждому эксклюзив
19:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — лучшая и самая популярная команда России
19:39 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Партизана» прокомментировал новости об интересе ЦСКА к Зделару
19:35 · Россия. Премьер-лига
Созин – о Бистровиче: «Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл» эксклюзив
19:33 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» ищет форварда, но не пригласит Дзюбу
19:30 · Россия. Премьер-лига
Коваленко был отзаявлен «Крыльями Советов»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Александр Дюков оформил паспорт болельщика
19:10 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — об отъезде Варелы: «Это явное предательство»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Созин нашёл положительный момент в ситуации с Варелой эксклюзив
18:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака» Зоткин — о травме Фассона: «Кресты – серьёзная вещь»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Где же реакция от «красно-белых» по поводу судейства?»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: Игрокам «Торпедо» не хватает характера, который был у Стрельцова
Все новости
Рекомендуем