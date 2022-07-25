Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Где же реакция от «красно-белых» по поводу судейства?»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что супруга владельца «красно-белых» Зарема Салихова повернула судейство в свою сторону.

«Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону и пользу. Молодец, что сказать. Где же реакция от «Спартака» по поводу судейства?» — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Напомним, что в матче второго тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:1) было много спорных моментов. Многие эксперты считают, что главный арбитр встречи Кирилл Левников ошибочно удалил хавбека «быков» Александра Черникова, но при этом не удалил нападающего «красно-белых» Александра Соболева за удар локтем.