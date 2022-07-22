В субботу «Спартак» проведёт второй матч чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Краснодара». Московская команда добирается на выездную игру через Ставрополь. Связано это с тем, что аэропорт Краснодара в настоящий момент закрыт. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео, показав, как красиво команду встретили в Ставрополе. Стоит сказать, что в этом городе «Спартак» в последний раз бывал ещё в прошлом веке – в девяностых годах.

Матч «Краснодар» - «Спартак» стартует 23 июля в 20:00 по московскому времени. Обе команды постараются добиться побед после ничьих в первом туре.