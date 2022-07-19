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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински назвал причину неудачной игры Крала

19 Июля 2022 • 16:08 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
3.10 3.60 2.20
23.07 20:00

Бывший вратарь «Сатурна» Антони Кински поделился мнением о чешском защитнике «Спартака» Алексе Крале, который в настоящий момент выступает за немецкий клуб «Шальке 04» на правах аренды.

По мнению чешского голкипера, Кралу следовало дольше поиграть в родном чемпионате перед отъездом в Россию.  

«У него был хороший сезон в «Славии», а потом его отдали в аренду «Теплице». Вернувшись в «Славию», его уже через полгода забрал «Спартак». Мне кажется, что игрок должен был чуть дольше проявить себя на хорошем уровне перед продажей», — цитирует Кински Metaratings.

Минувший сезон 24-летний хавбек провёл в лондонском «Вест Хэме» на правах аренды, не отметившись результативными действиями в шести проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шальке 04 Антонин Кински Алекс Крал
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