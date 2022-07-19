Кински назвал причину неудачной игры Крала

Бывший вратарь «Сатурна» Антони Кински поделился мнением о чешском защитнике «Спартака» Алексе Крале, который в настоящий момент выступает за немецкий клуб «Шальке 04» на правах аренды.

По мнению чешского голкипера, Кралу следовало дольше поиграть в родном чемпионате перед отъездом в Россию.

«У него был хороший сезон в «Славии», а потом его отдали в аренду «Теплице». Вернувшись в «Славию», его уже через полгода забрал «Спартак». Мне кажется, что игрок должен был чуть дольше проявить себя на хорошем уровне перед продажей», — цитирует Кински Metaratings.

Минувший сезон 24-летний хавбек провёл в лондонском «Вест Хэме» на правах аренды, не отметившись результативными действиями в шести проведённых матчах.