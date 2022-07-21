Бузникин: Черников — боец, не жалеет ни себя, ни соперника

Представитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал выступления полузащитника команды Александра Черникова.

Бузникин сказал Sport 24, что Черников, который срубает всех в центре поля, перерастет это, ведь он молодой и играет с желанием, борется до последнего, никого не жалея при этом. Стоит отметить, что в конце прошлого сезона РПЛ он реже стал получать желтые карточки, добавил Бузникин.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Спартак», встреча пройдет 23 июля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.