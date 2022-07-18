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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз

18 Июля 2022 • 16:26 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.15 3.60 2.18
23.07 20:00

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о характере главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

По словам Бушманова, для Карпина никогда не существовало авторитетов, что помогало сегодняшнему наставнику ростовчан на протяжении всей его карьеры.

Также Бушманов рассказал историю, которая произошла между ним и Карпиным во времена их игровой карьеры.

«В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз. Было много крови, зашивали, фингал натёк. Ничего страшного, игровой момент», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Евгений Бушманов Спартак-2
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