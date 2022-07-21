Бузникин: Крыховяк агитировал легионеров покинуть «Краснодар»? Он уехал последним

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, есть ли вина полузащитника Гжегожа Крыховяка в отъезде легионеров.

«Иностранцев агитировал уехать Крыховяк? Уж не знаю, насколько агитировал, но на моей памяти он уехал последним. Дело было не в Гжегоже, как мне кажется», — приводит слова Бузникина Sport 24.

Представитель «быков» заявил, что всем было понятно, кто из легионеров покинет клуб, они практически сразу и уехали.

В первом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграл вничью с новичком чемпионата «Факелом» (2:2). Следующий матч южане проведут дома 23 июля против «Спартака».