Бывший арбитр: «Левников уже дважды ошибался в пользу «Спартака»

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. Как считает бывший арбитр Игорь Федотов, в первом тайме арбитр Кирилл Левников совразу две ошибки в пользу москвичей.

- Левников дважды ошибся в пользу «Спартака»: на 31-й минуте арбитр должен был удалить Соболева за удар локтем по лицу, на 37-й — неправильно удалил полузащитника «Краснодара» Черникова, - считает Федотов.

Напомним, что именно «Спартак» чаще всего и громче всего ропщет по поводу судейства в РПЛ.

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