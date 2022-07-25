Игорь Федотов: Левников может выйти сухим из воды после матча «Краснодар» - «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу VAR в матче второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Когда Соболев, имеющий уже желтую карточку бьет локтем по лицу соперника, а арбитр пропускает этот эпизод, то судья на VAR мог ему подсказать, что эпизод был пропущен и нужно его посмотреть», — сказал Федотов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что все могут свалить на Евгения Кукуляка, а главного арбитра встречи Кирилла Левникова могут не признать виновным.

Напомним, «Спартак» с крупным счетом одолел «Краснодар» (4:1) в гостевой встрече 2-го тура Российской премьер-лиги.