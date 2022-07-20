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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» реализовал втрое меньше абонементов, чем «Факел»

20 Июля 2022 • 17:42 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Свой первый домашний матч нового чемпионата «Спартак» проведёт 31 июля. На сегодняшний день московский клуб смог реализовать приблизительно 3 тысячи абонементов на сезон 2022/2023. Информацию удалось раздобыть sport24.

Любопытно, что новичок этого сезона Российской премьер-лиги в лице воронежского «Факела» продал 9300 абонементов за три дня продаж.

Напомним, что «Спартак» провалил прошлый чемпионат, заняв только десятое итоговое место. При этом «красно-белые» смогли завоевать Кубок России.

В стартовом туре РПЛ «Спартак» набрал одно очко, сыграв вничью с «Ахматом» на выезде – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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