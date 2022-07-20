​«Спартак» реализовал втрое меньше абонементов, чем «Факел»

Свой первый домашний матч нового чемпионата «Спартак» проведёт 31 июля. На сегодняшний день московский клуб смог реализовать приблизительно 3 тысячи абонементов на сезон 2022/2023. Информацию удалось раздобыть sport24.

Любопытно, что новичок этого сезона Российской премьер-лиги в лице воронежского «Факела» продал 9300 абонементов за три дня продаж.

Напомним, что «Спартак» провалил прошлый чемпионат, заняв только десятое итоговое место. При этом «красно-белые» смогли завоевать Кубок России.

В стартовом туре РПЛ «Спартак» набрал одно очко, сыграв вничью с «Ахматом» на выезде – 1:1.