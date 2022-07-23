Шамханов: «Спартак» должен убрать Абаскаля и назначить Романцева»

Бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

По мнению Шамханова, испанский специалист не сможет добиться успеха в России.

«Чем быстрее его уберут, тем лучше. Даю голову на отрез, что ничего не получится у него», — приводит слова Шамханова «РБ Спорт».

Также специалист считает, что «красно-белых» должен возглавить Олег Романцев, ранее уже работавший главным тренером московской команды в период с 1991 по 1995 год, а также с 1997 по 2003.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне нынешнего года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 23 июля против «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.