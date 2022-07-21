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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов считает, что «Спартак» ждут проблемы в матче с «Краснодаром»

21 Июля 2022 • 15:06 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Московский «Спартак» неубедительно начал чемпионат - так считает легендарный футболист клуба Юрий Гаврилов, выступавший в нем в период конца 70-х годов прошлого века и начала 80-х. Гаврилов следил за матчем с «Ахматом», в котором красно-белым с трудом удалось спасти одно очко. Теперь «Спартаку» предстоит игра с «Краснодаром», и Гаврилов считает, что это будет очередной непростой матч для команды, которая и прошлый сезон провела далеко не блестяще, заняв лишь девятое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

- Мы же видели, как тяжело прошли первые игры. Гарантии никто не дает и на этот матч. Не думаю, что будет просто для «Спартака». Есть разница на чужом или своем поле? Я сам, когда выступал, это практически не играло большой роли, - уверен Гаврилов в интервью «Спорт-экспрессу».

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках второго тура российского чемпионата Премьер-лиги состоится 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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