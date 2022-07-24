Тарханов: «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уверенную победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, «красно-белые» превосходят быков по качеству состава.

«Я ещё до этого матча говорил о том, что «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара». Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Быки» же 29 июля встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.