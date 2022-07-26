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Гацкан — о Черникове: Жёстко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой

26 Июля 2022 • 14:47 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник и капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал выступления игрока «Краснодара» Александра Черникова.

«Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня. Все будет зависеть от него», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что главное для Черникова анализировать свою игру, ведь не очень хорошо, когда твоя команда остается в меньшинстве из-за тебя.  

Напомним, что Александр Черников получил прямую красную карточку в матче второго тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» за фол на Викторе Мозесе.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Гацкан Александр Черников
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