Гацкан — о Черникове: Жёстко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой

Бывший полузащитник и капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал выступления игрока «Краснодара» Александра Черникова.

«Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня. Все будет зависеть от него», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что главное для Черникова анализировать свою игру, ведь не очень хорошо, когда твоя команда остается в меньшинстве из-за тебя.

Напомним, что Александр Черников получил прямую красную карточку в матче второго тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» за фол на Викторе Мозесе.