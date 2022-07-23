В начале второго тайма матча второго тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак» счёт изменился в очередной раз. «Красно-белые», играющие в большинстве, довели результат до разгромного - 3:0. Хавбек гостей Роман Зобнин на левом краю штрафной ушёл от голкипера и пробил по воротам, защитник Сергей Бородин в попытке помешать сопернику срезал мяч в сетку.

Ранее Зобнин открыл счет, а Куинси Промес его удвоил в начале второго тайма. Напомним, что в первом туре сегодняшние соперники набрали по одному очку, не сумев переиграть «Факел» и «Ахмат».

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