Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ в ближайшее время

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в ближайшее время «Спартак» не сможет стать чемпионом.

«Спартак» не станет чемпионом в ближайшие 4 года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Спартак» никогда не снимется с чемпионата, о чем ранее заявлял владелец команды Леонид Федун. По мнению экс-игрока, это будет выглядеть просто смешно, скорее всего, Федун сказал эти слова на эмоциях.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Спартак» встретится с «Краснодаром», матч пройдет 23 июля в 20:00 по мск.