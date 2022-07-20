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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ в ближайшее время

20 Июля 2022 • 14:13 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в ближайшее время «Спартак» не сможет стать чемпионом.

«Спартак» не станет чемпионом в ближайшие 4 года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Спартак» никогда не снимется с чемпионата, о чем ранее заявлял владелец команды Леонид Федун. По мнению экс-игрока, это будет выглядеть просто смешно, скорее всего, Федун сказал эти слова на эмоциях.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Спартак» встретится с «Краснодаром», матч пройдет 23 июля в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Андрей Канчельскис РПЛ
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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