Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»

Евгений Ловчев сделал свой прогноз на матч второго тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Напомним, что игра стартует сегодня в 20:00 по московскому времени на стадионе «Краснодар».

«Игра должна получиться результативной, забьют наверняка обе команды, а победит «Краснодар» – 2:1», – приводит слова Ловчева издание «Плеймейкер».

В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» сенсационно сыграл дома вничью с воронежским «Факелом». Одно очко в первом туре также набрал «Спартак», который не смог на выезде одолеть грозненский «Ахмат», играя в меньшинстве с 41 минуты.