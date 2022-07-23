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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»

23 Июля 2022 • 12:18 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.65 2.25
Через 6 ч. 44 мин.

Евгений Ловчев сделал свой прогноз на матч второго тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Напомним, что игра стартует сегодня в 20:00 по московскому времени на стадионе «Краснодар».

«Игра должна получиться результативной, забьют наверняка обе команды, а победит «Краснодар» – 2:1», – приводит слова Ловчева издание «Плеймейкер».

В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» сенсационно сыграл дома вничью с воронежским «Факелом». Одно очко в первом туре также набрал «Спартак», который не смог на выезде одолеть грозненский «Ахмат», играя в меньшинстве с 41 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Евгений Ловчев
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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