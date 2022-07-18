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Кавазашвили: Продажа Кокорина в «Фиорентину» — это феноменальная сделка для «Спартака»

18 Июля 2022 • 14:12 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
23.07 20:00

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде об Александре Кокорине.

«Ну неужели кто-то признал, что покупка Кокорина — чудовищная ошибка руководства «Фиорентины»? Даже не верится, честно говоря. Кто-то этого спортивного директора образумил, видимо», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, возможно, Кокорин так сильно провалился, что руководство клуба признало фиаско. В этом случае повезло «Спартаку», который смог провернуть феноменальную сделку. Однако есть и минусы, после такого случая «Фиорентина» вряд ли когда-то еще обратит внимание на российских игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин Анзор Кавазашвили Даниэле Праде
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