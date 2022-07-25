Широков оценил качество судейства в матче «Краснодар» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал судейство в матче 2-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уверенно одолели «быков» (4:1).

Напомним, на 37-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник хозяев Александр Черников, а обслуживала эту встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

«Первый гол: мне кажется, там мяч в руку попал. Я не знаю, может, правила изменились. Но при атаке рука всегда считается рукой. Что касается красной карточки, то её не было и близко», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Также Широков вспомнил про удаление полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре с «Ростовом». По мнению экс-футболиста, главный арбитр той встречи Алексей Сухой правильно рассудил эпизод, показав французу вторую жёлтую карточку.