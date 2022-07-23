Абаскаль посвятил очки Каттани, болельщикам и жене

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что счетом более чем удовлетворены. Довольны ли тем, как сегодня играл «Спартак»?

- Прежде всего, хочу поблагодарить и посвятить эти три очка, которые мы заработали. Первое очко хочу посвятить Луке Каттани, который пригласил меня сюда в «Спартак» и благодаря которому я нахожусь здесь. Второе очко я хочу посвятить нашим болельщикам, которые поддерживали нас просто невероятно, и здесь мы играли, как будто на домашнем стадионе. Третье очко хочу посвятить супруге, которая пожертвовала многим и тоже находится здесь, в России.

Первые минуты были очень хороши в исполнении «Краснодара», и нам пришлось очень непросто, сопернику нужно отдать должное за этот период. Тем не менее, после мы смогли направить игру в нужное русло и сделать так, как мы готовились. «Краснодар» давал много возможностей играть, было много пространства, и голкипер всегда пытался играть напрямую вперед. Мы хотели это использовать. Во владении нам порой немного не хватало конкретики. Тем не менее, в целом игра получилась.