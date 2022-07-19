Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Хочется попросить прощения перед Ярцевым за то, что мы сделали и сделаем»

Генеральный директор московского «Спартака» прокомментировал смерть бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева, который скончался 15 июля из-за острой сердечной недостаточности.

«Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем», – цитирует Мележикова Sport 24.

Напомним, что Ярцев в качестве тренера в 1996 году выиграл со «Спартаком» чемпионат и Кубок России. В качестве футболиста Георгий успел поиграть за двух конкурентов «красно-белых» – «Локомотив» и ЦСКА. Прощание с Ярцевым состоится сегодня в академии «Спартака».