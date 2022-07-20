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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» объявил о трансфере сербского полузащитника официально

20 Июля 2022 • 14:09 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Пресс-служба «Краснодара» порадовала фанатов клуба новостью о пополнении в составе. Команду усилил полузащитник Михайло Баньяц.  22-летний серб прошёл медицинское обследование и заключил с «быками» трудовое соглашение. Оно рассчитано до завершения футбольного сезона 2025/2026.

За «Краснодар» Михайло Баньяц будет выступать под номером 14.

Отметим, что ранее Михайло Баньяц играл в футбол исключительно в родной Сербии.

Ближайшим соперником «Краснодара» в Российской премьер-лиге будет «Спартак». Команды сразятся в ближайшую субботу, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Михайло Баньяц
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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