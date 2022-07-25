Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о том, полюбят ли Абаскаля болельщики «красно-белых» после победы над «Краснодаром».

- «Спартак» обязан был выигрывать у такого «Краснодара». Я не говорю о том, что команды абсолютно разного уровня. Мы говорим о конкретной игре 90 минут. Я увидел «Краснодар» в первой игре против «Факела» и видел его в конце прошлого сезона. Легионеры ушли и все. Стали играть ребята, которые раньше и не мечтали попасть на этот стадион в качестве футболистов. У них есть эмоции и желание, но класса и опыта им не хватает. Сначала десять человек бегут вперёд, потом девять человек назад бегут. Ошибок много. В матче со «Спартаком» какие ошибки были. То же удаление. Не стал бы отмахиваться, Мозесу бы дали жёлтую. А это все молодость и неопытность. «Спартак» первые десять минут потерпел, а потом спокойно пошел забирать победу.

Не скажу, что игра «Спартака» понравилась, обычная игра. У «Спартака» такой состав, что я бы его поставил на второе место после «Зенита». Если ещё приобретут центрального защитника, то вообще команда будет укомплектована. Да даже если не приобретут - центр поля и атака сильнее только у «Зенита». Мозес вот на месяц непонятно куда уехал, а потом вышел и хорошо сыграл. Такой игрой он сказал: «Ребят, я могу ещё на месяц уехать».

Что касается Абаскаля. Как он был для меня никто, так он и останется для меня никто. В глазах болельщиков поднимаются быстро, но потом и опускаются моментально. Абаскаля привел Каттани, который сбежал тут же. Надо держать свое слово, уходи вместе с тренером тогда. Понятно, что всех нюансов мы не знаем. Аферисты из Германии вот трудятся в «Локомотиве» уже не первый год. Я вообще не понимаю, почему так происходит. Как Рангник пришел в «Локомотив» непонятно откуда, а потом перешёл в «Манчестер Юнайтед». Теперь уже сборную Австрии будет тренировать. Я не могу понять, как такое происходит», - сказал Мостовой.