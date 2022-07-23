Кавазашвили: «Восьмое место станет успехом для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы московского клуба в новом сезоне.

Экс-футболист считает, что итоговое восьмое место станет успехом для «красно-белых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«До сих пор непонятно, что из себя представляет главный тренер «Спартака» и в какой футбол играет его команда. Если «Спартак» в этом году продвинется хотя бы на два места вперёд в таблице — это уже будет хорошо», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, ранее «красно-белые» проиграли «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4), а также сыграли вничью с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут сегодня, 23 июля против «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.