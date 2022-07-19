Филимонов: «Чемпионство Карреры? Просто так сложилось»

Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал последнее чемпионство «красно-белых» в сезоне-2016/17 под руководством итальянца Массимо Карреры. Напомним, что тогда команда завоевала золотые медали РПЛ с отрывом в 7 очков от ЦСКА.

«Там просто сложилась совокупность факторов. Например, конкуренты проваливались», – сказал Филимонов в интервью российскому изданию Sport 24.

Чемпионство РПЛ в сезоне-2016/17 стало для «Спартака» первым за последние 16 лет. В прошлой кампании «красно-белые» финишировали на десятом месте под руководством другого итальянца Паоло Ваноли, который по ходу сезона сменил Руя Виторию.