Ананко объяснил, почему «Спартак» — самый популярный клуб России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, почему «красно-белые» считаются народной командой.

«Почему «Спартак» настолько популярен? Ответ в истории. Надо заглянуть на 10-15 лет назад. Популярность «Спартака» завоевывалась многими поколениями», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Ранее появилось видео, как тепло в Ставрополе встретили футболистов «Спартака», которые добираются на матч с «Краснодаром».

Эксперт заявил, что все прекрасно понимают, какая команда является народной, вот и наглядный пример в видео, в какой бы город «Спартак» не приехал, всегда на них приходит большое количество людей, независимо от результатов команды.

Встреча второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится завтра, 23 июля, в 20:00 по московскому времени.