Руслан Литвинов: «После четвертого гола доигрывали и получали удовольствие от футбола»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции поле такой яркой и разгромной победы?

- В первую очередь, конечно, рады. Хорошо, что сегодня это закончилось так, 4:1, и в целом как бы после четвертого гола все понимали, доигрывали и получали удовольствие от футбола. Я думаю, начали не самым лучшим образом, где-то свалились на длинные передачи, не могли найти свою игру. Думаю, минуты после десятой в целом начали контролировать мяч. Потом большую роль сыграла красная карточка, забили до перерыва. Обсудили всё в раздевалке, понимали, что надо поскорее еще забить, чтобы остановить тот напор, как думали, будет у «Краснодара» во втором тайме.